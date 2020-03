Com destaque nacional, Campo Grande tem 100% de atendimento em água e o menor índice de perdas do Brasil

Campo Grande é uma das cidades do Brasil com o melhor índice de atendimento total de água de acordo com o Ranking de Saneamento Básico 2020 do Instituto Trata Brasil. O estudo é baseado no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) de 2018 e aponta a capital sul-mato-grossense como uma das cidades que já atinge 100% dos indicativos de universalização dos serviços de água, superando a média nacional de 83,6%.





Para o presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira, o ranking representa o empenho da empresa em melhorar cada vez mais os serviços de saneamento básico para Campo Grande, buscando ampliar o acesso à água e tratamento de esgoto.





“A Águas Guariroba tem realizado ações voltadas a redução de perdas para garantir maior segurança operacional na produção de água para Campo Grande. Para chegarmos a esses índices, foram aplicadas novas tecnologias de monitoramento, maior dinâmica para atendimento a reparos e um cronograma de revitalização da rede de água em setores da cidade. São ações positivas que refletem diretamente nos índices alcançados e no atendimento aos serviços de saneamento de Campo Grande” destacou.





Além do atendimento de água, Campo Grande lidera o ranking de novas ligações de água sobre ligações faltantes realizadas entre 2017 e 2018, atingindo também 100%. O indicador é referente ao número de ligações atendidas para se atingir a universalização do serviço.





Já em relação a perdas de água, Campo Grande manteve a sua primeira colocação como a capital com o menor índice do Brasil. Enquanto a média nacional de perdas de água é de 38%, na Cidade Morena o índice é de 19%, conforme o ranking.





Este é o quarto ano consecutivo que Campo Grande está entre os cinco municípios com o menor índice de perdas de água. A Capital conta com um índice de abastecimento considerado universalizado. Já a disponibilidade de rede de esgoto conta com o índice de mais de 80% da cidade, sendo que 100% do que é coletado recebe tratamento adequado antes de voltar para o meio ambiente. Os avanços fazem parte das ações de melhoria realizadas pela Águas Guariroba, empresa da Aegea Saneamento, responsável pelos serviços de captação, produção, tratamento e distribuição de água potável, assim como a coleta, tratamento e disposição final dos esgotos de Campo Grande.