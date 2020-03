Com cinco novos casos, MS tem paciente de 13 anos contaminada pelo coronavírus

Atualização aponta vítima mais nova da doença no Estado

Mato Grosso do Sul tem cinco novos casos confirmados do novo coronavírus. Conforme boletim divulgado neste domingo (22), todos os pacientes pegaram a doença pelo contato direto com indivíduos contaminados. A nova leva de positivos tem as vítimas mais novas até o momento: uma menina de 13 anos e uma adolescente de 19.





Com isso, o número de positivos subiu para 21. O Estado investiga 76 suspeitas de Covid-19 e descartou outras 164. Não há casos novos no interior. Apenas Sidrolândia e Ponta Porã seguem com infectados.





A adjunta da Secretaria de Saúde, Christine Maymone, agradeceu os esforços da população para evitar a proliferação da doença, especialmente evitando sair de casa.





Ela revelou que todas as 27 amostras processadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacecn) entre ontem e hoje deram negativo para a doença. Isso não significa que a sociedade abandonou a situação de alerta, mas reflete que as medidas tomadas são o caminho correto a ser seguido.





Não há mortos em Mato Grosso do Sul, tampouco existem pacientes infectados pelo novo coronavírus na rede pública de Mato Grosso do Sul.





Apenas três casos exigiram internação. Dois deles estão na rede particular da Capital e outro está em São Paulo para o tratamento.





“Muitos dos atendimentos têm sido feitos nas unidades de saúde, com encaminhamentos apenas em casos graves, já que 80% dos casos são leves. Os infectologistas dizem que só se deve procurar o serviço de assistência de alta complexidade (como hospitais e UPAs) caso haja febre alta por vários dias ou falta de ar. Caso contrário, mantenha as etiquetas respiratórias, isolamento domiciliar e boa alimentação. Em casa dia e noite, sem roda de tereré”, disse Christine.





Sobre os testes para saber se pacientes têm o Covid-19, a adjunta esclarece que ainda há 260 kits disponíveis, cada um deles examina amostras de mais de um paciente. Além disso, o Ministério da Saúde está encaminhando mais 480 e o Governo comprou mais cinco mil, esclareceu diante da pergunta dos internautas durante a transmissão.





Em todo o Brasil, segundo informações do Ministério da Saúde, já foram confirmados 1.546 casos do novo coronavírus. A doença já matou 25 conforme o boletim mais recente.