COLUNA POLITICANDO| Por Jota Menon

É bom o eleitor ir se acostumando com a ideia de conviver mais dois anos com os atuais prefeitos e os atuais vereadores. Ao que tudo indica, a eleição marcada para o primeiro domingo do mês de outubro vindouro dificilmente será mantida pelas autoridades brasileiras.





Embora o presidente do Supremo Tribunal Federal – STF – ministro Dias Toffoli, afirme que é muito cedo para falar em suspensão do pleito eleitoral, é quase certo que em agosto, quando deverão se iniciar comícios, reuniões e o trabalho de corpo a corpo entre candidatos e eleitores, o país e o mundo ainda não tenham saído por completo da pandemia provocada pelo Coronavírus e a eleição tenha de ser cancelada.





Como as autoridades não podem esperar até lá para se decidirem e como as convenções partidárias devem ser realizadas ainda durante o mês de julho, uma decisão quanto ao assunto deverá ser tomada no máximo em junho quando deverá estar acontecendo o ápice da guerra contra a Covid-19. Vai daí que já tem muito prefeito preparando o discurso para mais dois anos no poder.





Por sinal, no domingo de manhã o site do jornal Maracaju Hoje postou matéria de autoria deste colunista versando sobre a possibilidade de prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores e, no período da tarde, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que o Congresso deveria adiar as eleições municipais deste ano, marcadas para outubro, para conter o avanço do Novo Coronavírus no país. O comentário foi feito durante reunião por videoconferência com prefeitos de capitais, na tarde do domingo, 22.





Para Mandetta, a disputa eleitoral pode comprometer o foco dos gestores e causar uma “tragédia”. “Faço aqui até uma sugestão. Está na hora de o Congresso falar: ‘adia’, faz um mandato tampão para esses vereadores e prefeitos. Eleição no meio do ano… uma tragédia, por que vai todo mundo querer fazer ação política”, disse. O ministro fez o comentário em resposta a um dos prefeitos que mencionou dificuldades políticas com outros atores da região para adotar algumas medidas de contenção.





Por sinal, a preocupação do prefeito que levou Mandetta a defender o adiamento da eleição municipal, procede e pode ser vista no âmbito nacional onde o presidente Bolsonaro se digladia com os governadores de São Paulo e do Rio de Janeiro, João Dória (SDB) e Wilson Witzel (PSC, respectivamente, numa luta diária para ver quem tem melhor desempenho na avaliação popular nessa luta insana contra o Coronavírus.





Enquanto João Dória, por exemplo, desenhava um cenário de guerra e de colapso total no sistema de saúde pública brasileiro, Bolsonaro fazia previsão contrária. Em entrevista concedida ao canal CNN Brasil na noite do sábado, dia 21, o presidente Jair Bolsonaro disse que não acreditava que pudesse haver um colapso no sistema de saúde em razão do avanço do Coronavírus.





O presidente Bolsonaro disse na entrevista à CNN Brasil confiar que a cloroquina será importante para evitar um contágio mais rápido da doença. A população brasileira também espera que as pesquisas mostrem que o medicamento desenvolvimento por cientistas tupiniquins venha a se tornar a salvação de doentes de todo o planeta.





Enquanto Bolsonaro, Dória e Witzel se digladiam para ver quem chega melhor junto ao eleitorado em 2022, Miguel Srougi, um dos cirurgiões mais celebrados do país, critica a forma como os governantes têm conduzido a crise do Coronavírus. Para o professor da USP, de 73 anos de idade, nossa infraestrutura hospitalar sinaliza que os mais vulneráveis ficarão sem atendimento no pico da pandemia.





Questionado se está correto criar leitos em estádios, Miguel Srougi respondeu que essa “é a forma que se tem agora de rapidamente melhorar a assistência. Quem vai sofrer mais são os pobres, mais vulneráveis. Eles vão morrer nas portas dos hospitais, não vão conseguir entrar, muito menos receber um tubo para respirar e sobreviver à pneumonia. O pobre vai morrer na calçada” disse desenhando o cenário apocalíptico que se avizinha.





