COLUNA POLITICANDO| Por Jota Menon

DIFICULDADE





Está difícil falar de política no atual momento em nosso país. Aliás, no país, não. Em todo o mundo, haja vista que o planeta inteiro está dominado pelo malvado vírus COVID 19, deixando de cócoras cientistas dos mais renomados e homens que sempre se acharam o bicho da goiaba, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que tiveram que se curvar ao energúmeno vírus que causa até agora não se sabe o quê, mas que se tem certeza se tratar de uma doença que pode matar.





AINDA O CORONAVÍRUS





Para se ter uma ideia da dimensão do vírus ordinário, até quando não se quer falar dele tem que se falar, pois, o presidente da República, Jair Bolsonaro, por exemplo, o político mais importante do país, fez as suas presepadas no fim de semana e deu pano pra imprensa nacional moê-lo no pau. Ele vai ter assunto pra encher suas páginas nas mídias sociais com muitas e muitas críticas à imprensa que ele acredita que não gosta dele.





MANCHETES





Como se sabe, escrevo esta coluna na segunda-feira e nessa segunda-feira, 16, separei as principais manchetes da Editoria Política do Midiamax só para o leitor ter uma ideia do estrago causado pelo Coronavírus no noticiário brasileiro. Abaixo a lista das 10 últimas manchetes políticas deste que é um dos principais jornais online do nosso Estado, no momento em que eu estava escrevendo a coluna: 1 - MPMS vai dispensar funcionários que apresentarem sintomas do coronavírus; evento é cancelado; 2 -Irmão de senador com coronavírus, Fábio Trad está isolado em Campo Grande; 3 - Em quarentena, Nelsinho relata separação de talheres e exames na família; 4 - Após Nelsinho dizer que abraçou ‘meio Congresso’, políticos realizam exames 5 - Senador do PT levanta suspeita de envolvimento de Bolsonaro na morte de Bebianno; 6 - ‘Cortar salário de servidores contribui para caos econômico em estados e municípios’ diz Simone 7 - Contra coronavírus, PT vai ao STF e pede suspensão de emenda que limita gastos com saúde; 8 - Rodrigo Maia manifesta solidariedade à família de Bebianno; 9 - Mourão lamenta morte de Bebianno; Bolsonaro silencia e; 10 - Diante de pandemia, ALEMS suspende entrada de público externo no plenário.





OUTROS CANDIDATOS





Mas, apesar de seis das 10 manchetes serem relacionadas à doença que se alastra pelo mundo, nem tudo é Coronavírus em Maracaju. Continuam as movimentações no sentido de formação de chapas para concorrer à sucessão do prefeito Maurílio Azambuja (MDB). Até o momento, apenas o MDB se posicionou oficialmente lançando a pré-candidatura de Lenilso Carvalho para concorrer ao cargo. Mas outros nomes devem surgir.





OUTROS CANDIDATOS (1)





O Podemos (PODE) que, em 2018, teve Álvaro Dias como candidato a presidente da República, estaria com uma chapa majoritária prontinha para concorrer. Seriam dois nomes que tiveram passagem pela administração do ex-prefeito Celso Vargas. Aguardando!





DEMOCRATAS DIVIDIDOS





O DEM (Democratas) é um partido comandado por três lideranças importantes do Estado, o vice-governador Murilo Zauith, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, além, claro, de uma fatiazinha que cabe ao deputado estadual e primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, deputado Zé Teixeira, sempre bem votado na cidade de Maracaju. Resta saber se esses líderes todos se unirão em torno do nome de Gioavana Vargas para representar a legenda ou se haverá defecções rumo a outro (s) nome (s).





ATÉ 5 DE ABRIL





O certo mesmo é que ao menos o quadro de hipotéticos pré-candidatos deverá estar definido até o próximo dia 5 de abril, pois, a nova legislação eleitoral exige um prazo mínimo de filiação partidária de seis meses anteriores ao pleito eleitoral para que se possam disputar a atual eleição. O prazo de domicílio eleitoral também é de meio ano, ao contrário do que ocorria até a eleição passada quando esses prazos eram de 12 meses para ambos os casos.





E VIVA O PORCO!