CHAPADÃO O SUL| Caso suspeito de Covid-19 transferido para capital

Homem com suspeita de Covid-19 teria participado de evento do ramo do agronegócio com presença de pessoas de Paraíso das Águas e de cidades da região

A Secretaria Municipal de Saúde informa que foi notificado o primeiro CASO SUSPEITO de COVID-19 no município de Chapadão do Sul.





Trata-se de um paciente viajante, não é morador do município, que procurou o nosso serviço de saúde com quadro de queixas que se enquadram com a classificação do Ministério da Saúde para considerar como caso suspeito.





O paciente foi transferido para Campo Grande por possuir plano de saúde.





Todas as providências necessárias estão sendo tomadas para o enfrentamento deste caso conforme protocolos e orientações do Ministério de Saúde.





Extra-oficialmente, desde a noite de ontem este assunto vinha sendo tratado. Segundo fontes o homem seria ligado á atividades de agronomia no agronegócio e teria viajado para cidades como São Paulo, Jatai, São Gabriel do Oeste, Chapadão do Sul e Paraiso das águas. Segundo as fontes também esteve visitando atividades ligadas ao mundo do agronegócio nestas cidades. A seguir mais informações com a atualização do Lacen (Laboratório Central) de MS sobre este caso.





