CCR MSVia dá sequência a obras e serviços na BR-163/MS

A CCR MSVia informa os pontos da BR-163/MS onde realiza obras e serviços de melhoria com interferência no tráfego. Nesses locais, serão implantadas operações pare-e-siga, ou desvios no tráfego, dependendo do caso, visando a segurança dos usuários.





O Serviço de Atendimento ao Usuário, SAU, alerta que os trechos estão muito bem sinalizados, mas recomenda que os motoristas redobrem a atenção na aproximação desses locais, pois podem ocorrer pontos de retenção do tráfego.





Pontos com desvios no tráfego

São Gabriel do Oeste – no km 600;

Bandeirantes – no km 579;

Jaraguari – no km 529;

Caarapó – entre os kms 200 e 197;

Pontos com pare-e-siga