CCR MSVia apoia ação do SEST SENAT no combate ao Covid-19 na BR-163/MS

A CCR MSVia participa da mobilização nacional do SEST SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) em favor dos caminhoneiros, em Mato Grosso do Sul. Colaboradores do SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário) estarão atuando em duas frentes da ação na rodovia: no Posto Katia Locatelli, localizado no km 462 Norte da BR-163/MS, em Campo Grande, e no Posto da Base, no km 266 Norte da BR-163/MS, em Dourados. As equipes da Concessionária estarão apoiando a orientação dos motoristas quanto aos cuidados contra o Covid-19 e fazendo higienização rápida das cabines dos caminhões com produto hospitalar de limpeza.





A mobilização do SEST SENAT envolve 130 pontos em rodovias em todo o território nacional. Equipes devidamente orientadas quanto ao cumprimento dos protocolos definidos por autoridades de saúde estarão distribuindo produtos de higiene e de alimentação aos motoristas, principalmente aos caminhoneiros, que têm enfrentado dificuldades em razão das restrições impostas ao funcionamento de estabelecimentos comerciais em todo o Brasil.





O SEST SENAT e a CCR MSVia estão sujeitos à obediência de decretos que determinam a suspensão de atividades e proíbem aglomerações de pessoas. Cumprir essas determinações é uma responsabilidade de todos para evitar a propagação do novo coronavírus. O presente momento exige cuidado para que se evite o agravamento do problema e não se coloque em risco a saúde de mais brasileiros.





Assim, para realizar a mobilização nacional e garantir a assistência a esses profissionais, uma série de medidas foi adotada como a intensificação do diálogo com autoridades públicas nas diferentes instâncias; a construção de protocolos de atendimento, necessários para proteger a saúde dos motoristas e dos colaboradores da instituição; e a mobilização de uma ampla rede formada por outras entidades e empresas, para a aquisição de sabonete, álcool em gel, refeições e lanches prontos para serem distribuídos aos motoristas que estão nas estradas.





Serviço





Mobilização Nacional SEST SENAT na BR-163/MS





Local: Posto Katia Locatelli, km 462 Norte (Campo Grande)





Horário: das 11h às 15h





Local: Posto da Base, no km 266 Norte (Dourados)





Horário: das 13h às 17h