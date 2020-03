Capital tem 24 milhões para asfalto, mas pandemia ameaça obras

O ritmo reduzido de operação da Caixa Econômica Federal, pode adiar o início do projeto, explica secretário

Tudo o que moradores do Nova Lima esperam é a solução para ruas intransitáveis ©Henrique Kawaminami/Arquivo

A prefeitura tem R$ 24.286.049,32 contratados para investir em obras de pavimentação nas ruas de Campo Grande. Os resultados das concorrências para execução de projetos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Mobilidade foram publicados na edição desta segunda-feira (30), do Diário Oficial do Município.





De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fioresi, o dinheiro foi destravado e agora já está disponível para execução das obras.





O ritmo reduzido de operação da Caixa Econômica Federal, agente financiador do programa, pode adiar o início do projeto, pois o resultado da licitação precisa ser encaminhado para liberação por parte dos servidores. “Talvez a análise possa demorar mais tempo devido a pandemia”, explicou.





Etapa B de pavimentação e qualificação de vias urbana, no complexo Nova Lima, região norte da Capital, irá receber a maior parte dos recursos, R$ 20.296.184,19. As obras serão executadas pela Equipe Engenharia Ltda.





Os outros R$ 3.989.865,13 serão destinados à Construtora Industrial São Luis S/A para a etapa C obras de manejo de águas pluviais, pavimentação asfáltica, mobilidade e acessibilidade, sinalização viária nas regiões urbanas do setor Imbirussu/Segredo, Complexo Atlântico Sul.





Neste local, as obras já foram iniciadas, no entanto, a empresa responsável, Selco Engenharia, investigada por participar de desvio de verba pública em obras da Capital, faliu, levando a necessidade de contratação de outra construtora para dar continuidade ao serviço.