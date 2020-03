CAPITAL| Primeira noite do toque de recolher deixa avenida Afonso Pena deserta

Guarda Municipal passou pelos bairros informando sobre o toque de recolher

Avenida ficou deserta ©REPRODUÇÃO Na primeira noite com toque de recolher em Campo Grande, o clima foi de cidade deserta. A avenida Afonso Pena, que nunca pára, estava vazia na noite deste sábado (22) por conta do coronavírus. O toque de recolher começa às 22 horas e só termina às 5 horas, uma medida para que as pessoas fiquem em casa para conter a transmissão do vírus.





Em imagens desta noite de sábado (22), viaturas passam pelas ruas com a informação sobre o toque de recolher. Segundo o prefeito Marquinhos Trad (PSD), as viaturas passaram pelas sete regiões de Campo Grande. São 52 veículos e mais de 100 guardas municipais trabalhando para informar os moradores sobre a nova medida.





“Atenção, por conta do enfrentamento da epidemia decorrente do coronavírus, fica determinado o toque de recolher a partir do dia 21 de março a 5 de abril, das 22h às 5h para confinamento domiciliar em todo o território de Campo Grande”informa a mensagem. Guardas Municipais também passaram por algumas conveniências, bares e lanchonetes.





O prefeito Marquinhos Trad anunciou neste sábado (21) o toque de recolher. Segundo ele, quem estiver com qualquer estabelecimento aberto, ou fora de casa, em aglomerações, após às dez da noite, sofrerá graves consequências.





“Vamos prender, se necessário. Aquele que estiver aberto, além de alvará cassado, vai ser difícil recuperar o local aqui na cidade”, alertou. Além disso, Marquinhos também informou sobre quem precisa do transporte público e tributos municipais.



Serviço





As denúncias continuam pelo telefone (67) 3314-9955, ou 153, caso algum local estiver aberto após 22h, vendendo e/ou atendendo e também se tiver aglomeração de pessoas.

