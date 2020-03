CAPITAL| Prefeitura suspende aulas por 15 dias e proíbe eventos com mais de 100 pessoas

Para escolas, medida começa na quarta, já eventos com aglomeração devem ser suspenso a partir de amanhã, inclusive missas e cultos

Decreto deve ser publicado nesta segunda-feira (16) pela prefeitura de Campo Grande suspendendo as aulas na rede municipal por 15 dias. A medida vale a partir de quarta-feira (18) e é efeito dos dois primeiros casos confirmados de coronavírus na Capital, divulgados ontem. Conforme o avanço da doença, existe a possibilidade de prorrogação desse prazo.





A regra atingirá 104 Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil) e 98 escolas de Ensino Fundamental da Reme, que no total atendem 107 mil alunos.





Também ficará proibido por tempo indeterminado qualquer evento com mais de 100 pessoas na cidade, como forma de evitar aglomerações e disseminação do vírus. Nesse caso, a regra vale a partir de amanhã (16). A determinação serve, inclusive, para cultos e missas.

“Estamos seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e a decisão veio depois de reuniões com os secretários”, explicou o prefeito Marquinhos Trad (PSD) na manhã deste domingo, depois de mais uma rodada de conversas com a equipe.





Já em relação às escolas privadas e faculdades, o município fará uma recomendação. “Mas não tenho poder de suspender”, justifica o prefeito.





Jogos e outros tipos de atividades esportivas ainda podem ser realizadas, mas devem ocorrer de portões fechados, sem torcida.





Apesar do decreto, Marquinhos Trad tranquiliza a população. “Campo Grande está preparada para enfrentar o coronavírus, não é preciso pânico. Foram contratados 33 novos leitos de CTI, espalhados pelos hospitais de Campo Grande e outros 60 novos leitos clínicos.”





O trabalho nos órgãos públicos continua normalmente, mas férias e cursos de servidores da saúde serão suspensos para reforçar as ações de combate. “Eu vou continuar minha rotina normalmente, mas vou evitar locais com aglomeração”, avisou o prefeito.





Fonte: campograndenews