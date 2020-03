CAPITAL| Palestras promoverão o protagonismo feminino em todas as regiões de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, prepara diversas palestras para promover o protagonismo feminino. A ação integra diversas outras que serão realizadas durante o Mês da Mulher.





Empreendedorismo, Auto Cuidado, Saúde Mental da Mulher e o Protagonismo Femininos serão os temas principais abordados durante as palestras que vão acontecer em diversos CRAS, em todas as regiões de Campo Grande.





A Secretaria de Assistência Social realiza diversas ações para promover e incentivar o protagonismo e empreendedorismo feminino. Somente neste ano, 163 mulheres estão fazendo cursos de capacitação profissional para geração de renda. Em fevereiro, 83 foram certificadas.





Desde o inicio da gestão, somente pela SAS, 7.673 pessoas foram capacitadas em diversos cursos nos Centros de Referências da Assistência Social (CRAS), Centros de Convivência do Idoso (CCI), Centro de Convivência (CC) e no Centro de Capacitação Profissional (Cecapro). Aproximadamente 7.500 eram mulheres.





Os cursos oferecidos são: Corte e Costura, Informática Básica, Embelezamento, Cozinha Industrial, Panificação, Cerâmica, Habilidades Manuais, Patchwork, Bordado, Pintura em Tecido, entre tantos outros.





Para a vice-prefeita Adriane Lopes, que vai palestrar nos eventos, a importância da ação se dá por fazer o poder público mais próximo da população, fortalecendo os vínculos.





“São nessas oportunidades de estarmos mais próximos à população, é que desenvolvemos o fortalecimento de vínculo. Os CRAS tem desenvolvido um importante trabalho voltado as mulheres nas 7 regiões da cidade, de forma contínua, levando oportunidades de desenvolvimento econômico e social. Nesse Mês da Mulher, estamos levando uma mensagem de incentivo, de que podemos conquistar nosso espaço”, ressalta.





Já o secretário de Assistência Social, José Mário Antunes, destaca a programação preparada para atender as Mulheres de todas as idades e de todas as regiões de Campo Grande.





“Mais do que comemorar, nós pensamos em uma programação voltada para as mulheres de todas as idades, para empoderá-las, e para que possam conhecer e lutar por seus direitos, e principalmente efetivar o empreendedorismo com os aprendizados dos cursos de qualificação profissional, as mulheres em vulnerabilidade social, que são atendidas pelas unidades da Proteção Básica onde é trabalhado para que as violações de direitos não aconteça, no sentido de prevenção” afirma Mário Antunes.





As palestras começam nesta sexta-feira (6) e vão até a próxima sexta (13). Serão 6 dias de muito conhecimento e aprendizagem. Todos os dias haverá escova de cabelo, esmaltação, aferição de pressão e glicose, tudo de graça, além de automaquiagem no CRAS São Conrado, e corte de cabelo, barba e sobrancelhas, no CRAS Canguru. Então anota aí na agenda o local mais próximo da sua casa e aproveite!





6 de março



8 horas – Lançamento da Ação Semana da Mulher

Palestra “A Mulher e seu Valor”, com a vice-prefeita Adriane Lopes

Palestra “Empreendedorismo é para todos”, com Flávia Siqueira

Cras Canguru – Rua dos Topógrafos, 1.175 – Jardim Canguru

9 de março



Entrega de Certificado do Curso Bordado em Chinelo

Palestra “A Mulher e seu Valor”, com a vice-prefeita Adriane Lopes

Palestra “Saúde da Mulher”, com a enfermeira Thays Cruz, gerente técnica de Saúde da Mulher da Sesau

CC Noroeste – Rua Frei Caneca, 579, Jardim Noroeste

10 de março



Palestra “A Mulher e seu Valor”, com a vice-prefeita Adriane Lopes

Palestra “Saúde mental, um olhar ético-político”, com a psicóloga Ana Maria Del Grosso Ferreira Mota

Cras Moema – Rua Querubina Garcia Nogueira, s/n – Conjunto Residencial Recanto dos Rouxinóis

11 março



Palestra “A Mulher e seu Valor”, com a vice-prefeita Adriane Lopes

Palestra “Mulheres Empreendedoras (Comunicado ME)”, com Fran Pecóis

Cras São Conrado – Rua Livino Godói, 777, Jardim São Conrado

12 de março



Palestra “A Mulher e seu Valor”, com a vice-prefeita Adriane Lopes

Palestra “Auto Cuidado e Saúde Emocional das Mulheres”, com o psicólogo Eliezer Grilo

Cras Popular – Rua Marçal de Souza, 25, Vila Popular

13 de março



Palestra “Saúde Emocional da Mulher”, com a psicóloga Vivian Quadros, técnica da Coordenação de Projetos e Ações Temáticas (Subsecretaria de Políticas para a Mulher)

Palestra “Protagonismo da Mulher no SUAS”, com a assistente social Leatrice Castro

Cras Vila Nasser – Rua Januário, 366, Vila Nasser.