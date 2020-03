CAPITAL| Héber Xavier assume a presidência da Santa Casa de Campo Grande

Homem de poucas palavras, mas de extrema dedicação e competência na área de administração e gestão pública.

Na noite de 26 de março de 2020, tomou posse como presidente da Santa Casa de Campo Grande/MS, ABCG, o economista e contador Hêber Xavier. A posse deu-se de maneira simples e de forma rápida, atendendo aos protocolos que devem ser seguidos em razão do momento pelo qual o mundo está passando.





Homem de poucas palavras, mas de extrema dedicação e competência na área de administração e gestão pública, Hêber Xavier tem como formação profissional Ciências Econômicas e Contábeis. É natural da cidade de Aquidauana, onde iniciou sua carreira como economista, contador e professor. Foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Anastácio e, atualmente, faz parte da presidência do Conselho Regional de Economia de Mato Grosso do Sul (CORECON/MS), sendo ainda assessor especial do Sesi Nacional (Serviço Social da Indústria), sócio e diretor técnico da Xavier Consultores e Auditores S/S, além de perito econômico e contábil em processos judiciais e extrajudiciais, atuando no Tribunal de Justiça e Comarcas do Estado de Mato Grosso do Sul.





Atuou como gestor em diversas empresas públicas, entre elas a Prefeitura Municipal de Aquidauana, Universidade Estadual de Mato Grosso, Embratel, Prefeitura Municipal de Campo Grande, Tribunal Regional Eleitoral de MS, Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul (JUCEMS) e Sesi/MS, onde ocupou o cargo de superintendente regional.





Apesar de estar aposentado, Hêber Xavier não mediu esforços quando convidado para dirigir a Santa Casa de Campo Grande. Assume o cargo em meio a esta situação atípica e, ainda que enfrentando diversas dificuldades, tomará todas as medidas para manter funcionários e pacientes protegidos, aptos a serem atendidos no que for necessário. O novo presidente assume após a renúncia de Esacheu Cipriano Nascimento, que deixou a entidade após quatro anos de trabalho, por força da Lei Eleitoral, para disputar as eleições municipais neste ano.





Carta do Presidente aos profissionais da Santa Casa, voluntários, parceiros, associados e sociedade:





A Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande, sempre norteada com os valores da ética e da dignidade da pessoa humana, está em constante transformação na busca de melhor servir a comunidade e é com o intuito de promover cada vez mais a eficiência nas ações integradas de assistência à saúde, ensino e pesquisa que assumo a presidência da ABCG, a maior e mais bem equipada instituição hospitalar da região Centro-oeste do país.





Sabedor dos grandes desafios que estamos enfrentando, venho aqui reafirmar meu compromisso de abraçar o espírito e a letra da lei, de fazer o correto, de maneira correta e pelas razões corretas. Sempre com a observância da transparência, da equidade, da conformidade legal e da sustentabilidade, conforme previsto em nosso Estatuto.





Para manter a excelência dos serviços que prestamos, é preciso contar uns com os outros, fortalecer nossa rede de apoio para que todas as ações e decisões, sejam elas individuais ou coletivas, contribuam para um ambiente que influencie positivamente em nossa sociedade e, assim, continuarmos com a nossa principal missão que é a de SALVAR VIDAS!





A transparência e a integridade devem servir como bússola para nortear, incansável e continuamente, nosso trabalho.





HEBER XAVIER - Presidente da ABCG Santa Casa