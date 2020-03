CAPITAL| Em reunião, prefeito defende quarentena e lojistas concordam com retomada gradual

Associação estima queda nas vendas de até 80%, mas pediu serenidade a empresários

Reunião ocorreu em espaço ao ar livre da Esplanada Ferroviária ©Álvaro Rezende O prefeito de Campo Grande, Marcos Trad (PSD), se reuniu na manhã deste sábado (28) com representantes do comércio, do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) e do Consórcio Guaicurus - concessionária que opera o transporte coletivo - para discutir a reabertura das lojas e a retomada do serviço. Apesar da pressão, Trad resiste em liberar as atividades frente à pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.





“Os representantes estão conscientes que o bem maior é a vida. Por isso, estamos todas as medidas com discernimento para que o campo-grandense possa retomar sua vida social com segurança”, disse.





Um estudo será feito em parceria com o MPMS e Associação Comercial e Industrial (ACICG) para determinar como e quando será a retomada. O prefeito afirmou que o transporte coletivo não vai operar com capacidade total, atendendo apenas trabalhadores de serviços essenciais, como saúde, alimentação e segurança pública.





“Estamos preocupados com valores da vida e da economia. Estamos buscando um equilíbrio, compartilhando o maior número de sugestões. Não vamos retomar a rotina do campo-grandense se o ir e vir não for sadio”, ressaltou o chefe do Executivo municipal.





O primeiro-secretário da ACICG, Roberto Oshiro, pediu que a população fique calma. “A redução do volume de vendas foi muito significativa, de 70% a 80% em todos os setores. Pedimos aos empresários que tenham serenidade e que mantenham os empregos. Este momento vai passar”, afirmou.