CAPITAL| Carreata de empresários perde força com blitz de trânsito na Afonso Pena

Grupo planejava que novo protesto tomasse avenida, nesta terça-feira

©Dayene Paz Grupo de empresários de Campo Grande se mobilizaram para carreata e buzinaço nos altos da Avenida Afonso Pena, na tarde desta terça-feira (31). O objetivo do grupo era protestar contra ações da prefeitura que mantém o comércio da cidade fechado, no entanto, blitz de trânsito fez com que o movimento perdesse força.





Na última sexta-feira (27), centenas de comerciantes tomaram a avenida em buzinaço exigindo que o comércio da cidade fosse aberto. No mesmo dia, o prefeito Marquinhos Trad (PSD) afirmou que as ações permaneceriam sem alterações e criticou os lojistas. Carros de luxo e utilitários presentes na carreata foram alvo de críticas da população.





A concentração para o movimento, batizado de “Carreata contra Fome”, começou às 14 horas. No entanto, equipes da Agetran (Agência Municipal de Trânsito) e da Guarda Municipal fizeram blitz na região do Aquário do Pantanal, e enfraqueceu o movimento dos empresários.





Alguns comerciantes que conversaram com o Jornal Midiamax, mas preferiram não se identificar, afirmaram que os decretos da prefeitura que proíbem abertura dos estabelecimentos comerciais são ilegais. O grupo defende quarentena vertical, aquele em que apenas integrantes dos grupos de risco ficam em casa.

Blitz surpresa foi alvo de crítica dos manifestantes ©Silas Nogueira

Apesar da blitz, alguns comerciantes fizeram buzinaço em trecho da Avenida Afonso Pena. O grupo pretende seguir da Avenida Afonso Pena até a Câmara Municipal, em sinal de protesto também contra vereadores, para que medidas sejam tomadas.





Nesta segunda-feira (30), o prefeito Marquinhos Trad (PSD) afirmou que a retomada de abertura do comércio da cidade deve ocorrer no próximo dia 7 de abril. A abertura deve ser gradativa e as regras publicadas pelo município nos próximos dias.



Agentes da Agetran em ação na Avenida Afonso Pena ©Silas Nogueira