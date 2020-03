Cantor Mariano é diagnosticado com coronavírus

Pelo Instagram, o cantor informou que não tem sintomas da doença e que seu irmão está internado

Mariano faz dupla com o também sul-mato-grossense Munhoz. (Foto: Reprodução/Instagram)

O cantor Mariano, informou pelo seu Instagram na noite desta segunda-feira (30) que foi diagnosticado com o novo coronavírus.





"Infelizmente saiu o resultado do meu exame, e eu também fui detectado positivo para o Covid. Mas graças a Deus eu estou bem, não estou com sintomas fortes, estou bem tranquilo", disse Mariano em série de stories postados em seu Instagram.





Na postagem, o cantor também informou que o seu irmão também apresentou alguns sintomas, passou mal no último sábado (28) e está internado. Mariano ressaltou que está assintomático e pediu para que o seus fãs redobrem os cuidados com a doença.





"Não estou com dores, não estou com falta de ar. Não estou com nada. Fiquem em casa. Redobrem os cuidados aí com higienização, com a saúde de vocês", postou.





Fonte: campograndenews