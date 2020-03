Blitz da Lei Seca flagra 30 condutores embriagados na Costa e Silva

As estatísticas do BPTran apontam que neste ano houve aumento de motoristas bêbados

Blitz da Lei Seca foi realizada na Avenida Costa e Silva, em Campo Grande A blitz da Lei Seca flagrou 30 condutores dirigindo sob efeito de álcool na Avenida Costa e Silva, em Campo Grande. O BPTran (Batalhão da Polícia Militar de Trânsito) e o Detran/MS (Departamento Estadual de Trânsito) realizaram a fiscalização entre a noite de sexta-feira (dia 13) e a madrugada deste sábado.





Não houve prisão de condutor embriagado porque nenhum teve resultado superior a 0,33 mg/L (miligramas de álcool por litro expelido). Os policiais aplicaram 156 testes de bafômetro. A ação recolheu 25 CHNs (Carteira Nacional de Habilitação), flagrou oito condutores sem habilitação, removeu quatro carros e cumpriu um mandado de prisão.





As estatísticas do BPTran apontam que neste ano houve aumento de motoristas bêbados. Até agora, foram 541. No mesmo período do ano passado, o total foi de 400. Já o número de acidentes de trânsito registra redução: 2.132 no ano passado e 1.343 em 2020.