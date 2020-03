BBB20| 'Quarto Branco'': Felipe Prior, Manu Gavassi e Gizelly são escolhidos

Brothers vão ficar confinados até domingo (8) ou até que alguém desista.

Quarto Branco 'BBB20' tem Manu Gavassi, Prior e Giselly — Foto: Reprodução/TVGlobo



Felipe Prior, Manu Gavassi e Gizelly entraram nesta sexta-feira (6) no "Quarto Branco" do "BBB20".





Ivy venceu a Prova do Anjo e teve que escolher uma pessoa para ficar no cômodo isolado. Ela escolheu Prior e o participante decidiu ir com Manu e Gizelly.





Os participantes vão ficar no cômodo até domingo (8) ou até que alguém desista e aperte o botão vermelho no centro do quarto.





Se nenhum dos três brothers apertar o botão, os três estarão automaticamente no Paredão, que será quíntuplo.





"Quem desistir vai ao Paredão sozinho. Joguem", disse Tiago Leifert quando os participantes entraram no "Quarto Branco". A casa vai indicar um participante e o líder outro, como acontece normalmente.





Teto que se move





Como prometido pelo diretor Boninho, o teto do "Quarto Branco" se move.

Teto se move no 'Quarto Branco' do 'BBB20' — Foto: Reprodução/TVGlobo

No começo da tarde, a primeira movimentação do teto não causou estranhamento entre os brothers. Manu e Gizelly até brincaram que conseguiam ficar de pé. Depois o teto abaixou ainda mais.





O "Quarto Branco" já aconteceu nas edições de 2009 e 2010.