BBB20| Prior vence prova de resistência e é líder; Rafa e Babu estão no paredão

Prior vence prova de resistência e é o novo líder ©Reprodução/GloboPlay

Prior venceu a prova de resistência do BBB 20. Rafa está no paredão junto com Babu, eliminado na primeira rodada, mas ambos terão a chance de disputar a prova bate e volta ao lado do mais votado pela casa no próximo domingo. O vencedor escapará da berlinda.





Assim que percebeu que venceu a disputa, Prior gritou: "Eu ganhei" e correu para pular na piscina. Depois, o arquiteto parabenizou Rafa, sua oponente. "Parabéns, Rafa. Que adrenalina".





Ivy foi a 11ª eliminada da prova, na nona rodada, 1h e 10 minutos depois de Flayslane. Gizelly deixou a prova à 1h35 da manhã, na sétima rodada, já Marcela foi a oitava eliminada, na sexta rodada, cinco minutos após Manu deixar a disputa. A ginecologista chegou a queixar-se de fome. Thelma foi a sexta eliminada da dinâmica, às 23h45. Mari foi a quinta eliminada da prova. A influenciadora digital foi a última a apertar o botão na terceira rodada da disputa. Pouco antes, Daniel deixou a prova após Tiago Leifert anunciar que Pyong e Gabi também estariam fora da disputa porque infringiram a regra e apartaram o botão antes do tempo.





Entenda a prova





Na prova do líder, os brothers precisavam apertar um botão quando o spray soltasse o antitranspirante. A cada rodada, o último a apertar estaria fora da disputa pela liderança. O primeiro e último eliminado estarão automaticamente na formação do paredão de domingo, mas terão a chance de realizar a prova bate e volta.





De acordo com o site oficial do reality show, os sprays são disparados em horários pré determinados:





4º spray: 23h45





5º spray: 0h50





6º spray: 0h55





7º spray: 1h35





8º spray: 2h00





9º spray: 3h10





Último spray: 6h30





Ainda de acordo com o site oficial, caso alguém seja eliminado durante a prova por outro motivo, a dinâmica poderá ser encerrada antes do último spray.





Web





No Twitter, a hashtag "Prior líder" ficou entre as mais comentadas da rede social. Alguns internautas gostaram do resultado da prova e comemoraram a vitória do arquiteto, já outros ficaram descontentes.