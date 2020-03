BATAGUASSU| Prefeitura investe em sistema de videomonitoramento para segurança de prédios e espaços públicos

A Prefeitura de Bataguassu instalou recentemente um sistema de videomonitoramento contemplando prédios e espaços de lazer públicos locais.





De acordo com o prefeito Pedro Arlei Caravina (PSDB), a medida visa oferecer mais segurança aos servidores e garantir a preservação do patrimônio público. “Representa também um instrumento para coibir ações criminosas, já que esses locais estão sendo monitorados 24 horas por dia”, completou Caravina.





O sistema de segurança e videomonitoramento conta com 157 câmeras que foram distribuídas em locais estratégicos como espaços públicos de grande circulação de pessoas além dos órgãos municipais.





Todos os equipamentos possuem tecnologia de ponta, com resolução de imagens com alta performance gravadas em FULL HD. Quanto as filmagens, os materiais estão sendo armazenados eletronicamente na base operacional de dados. Além do monitoramento, o serviço contém ainda sistema de intranet interligando as secretarias municipais.





O investimento é na ordem de R$ 354 mil em recursos próprios.





MAIS INVESTIMENTOS





Uma nova etapa do projeto está em fase de licitação para a contratação de mais 43 câmeras de videomonitoramento contemplando novas sedes próprias de órgãos públicos do município e demais órgãos públicos do Distrito de Nova Porto XV.