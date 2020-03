BATAGUASSU| "Meta é interromper a cadeia de transmissão", diz secretária de Saúde sobre o Coronavírus

"A meta é atender bem os pacientes e interromper a cadeia de transmissão do novo Coronavírus. Esse é o nosso principal desafio". A afirmação da secretária municipal de Saúde, Maria Angélica Benetasso retrata a seriedade da circulação do vírus que tem vitimado milhares de pessoas em todo o mundo nos últimos meses.





"As medidas preventivas são realmente necessárias. Não é exagero. O momento para nós em Bataguassu é de alerta e não é de pânico. A evolução do vírus, por sua vez, está sendo rápida no Brasil", comenta.





Conforme a secretária, até o momento, não há casos suspeitos nem mesmo confirmados da doença no município. "Não temos a intenção de esconder nenhum caso. Por enquanto, a cidade não possui registros. Por isso a importância do isolamento social. Os munícipes que puderem ficar em casa ajudarão a prevenir problemas de saúde", cita.





Medidas





Diante do atual cenário, a Secretaria Municipal de Saúde baseada em decreto municipal adotou medidas preventivas que alteram a rotina de atendimento ao público no sistema de saúde, em Bataguassu. Confira:





UNIDADES DE SAÚDE DOS BAIRROS FECHADAS





As unidades de saúde no período de 15 dias estarão fechadas. Os atendimentos de "URGÊNCIA" serão realizados na Estratégia da Saúde da Família (ESF) "Rita Guardini Pacheco" - popular ESF Central, em Bataguassu, que atenderá o público das 7 às 11 horas; e das 13 às 17 horas (horário de Brasília).





No caso de atendimentos de "EMERGÊNCIA", os pacientes devem ser direcionados ao Pronto Socorro Municipal.





No Distrito de Nova Porto XV, os atendimentos serão realizados na Estratégia da Saúde da Família (ESF) "Emiko Resende", das 7 às 11 horas; e das 13 às 21 horas, somente para casos de pacientes em situação de urgência e emergência; e com sintomas respiratórios.





PRONTO SOCORRO MUNICIPAL





Acompanhantes - Não será permitida a entrada de acompanhantes de pacientes no Pronto Socorro Municipal com exceção quando os pacientes forem crianças. No caso de idosos, em situação de necessidade, o acompanhante será acionado.





"Estamos passando por um período difícil e queremos proteger os idosos. A medida de restringir o acesso de pessoas está sendo adotada em todo Brasil porque o ambiente hospitalar é propicio para proliferação de doenças", avalia a secretária.





ATENDIMENTOS ELETIVOS





Os atendimentos eletivos estão suspensos por 15 dias (consultas médicas, exames agendados);





DEMAIS ÓRGÃOS DE SAÚDE - TODOS FECHADOS





Centro de Reabilitação Física, Centro de Atenção Psicossocial (Caps) “Enfermeiro Gilberto Luiz Ferreira - "Severo"; Laboratório Municipal - Todos esses órgãos que oferecem atendimento em saúde estarão fechados. O Laboratório Municipal estará de atendimento de sobreaviso apoiando a realização de exames, conforme necessidade dos profissionais de saúde.





ATENDIMENTOS DE GESTANTES





Os atendimentos agendados de gestantes serão realizados normalmente na Clínica da Mulher. Exames solicitados pelos médicos serão realizados de acordo com a necessidade médica (exames de ultrassom, por exemplo bem como exames de sangue).





PARTOS





Os partos também serão desenvolvidos normalmente no Pronto Socorro Municipal (Atendimentos de URGÊNCIA).





PEDIATRIA





Os agendamentos em pediatrias não serão realizados (consultas, acompanhamentos e exames em bebês). Em caso de URGÊNCIA, os pais e/ou responsáveis devem procurar atendimento na unidade de saúde ESF Central.





FARMÁCIA MUNICIPAL



Atendimento normal das 9 às 12 horas (horário de Brasília) e das 14 às 18 horas (horário de Brasília)



ESF RURAL - Ficam suspensos os atendimentos do ESF RURAL no período de 23 de março até o dia 6 abril, mantendo o serviço de plantão/ambulância 24 horas.



Em caso de URGÊNCIA e EMERGÊNCIA, o contato é pelo número (67) 9 -9933-1117.

Nos dias 28 de março e 04 de abril (sábados), a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará uma equipe para realizar a dispensação de medicamentos no Assentamento Aldeia II para a população que faz uso de medicamento de uso contínuo.