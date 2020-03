BATAGUASSU| Caravina diz que governo entrega possibilidade real de transformar municípios

O prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB), atual presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) disse na noite de ontem, dia 6 de março, durante o lançamento do Governo Presente - pacote de obras do governo estadual, que o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) entrega a possibilidade real de transformar a vida dos cidadãos sul-mato-grossenses nos 79 municípios do Estado.





Caravina, que discursou em nome dos prefeitos voltou a enaltecer a visão municipalista do governador por já ter sido chefe de Executivo e destacou a parceria institucional que tem beneficiado as prefeituras com obras de infraestrutura e outras ações em várias áreas da administração pública. “Quero parabenizar o senhor e toda sua equipe pelo trabalho desse projeto de magnitude nunca visto em Mato Grosso do Sul, esse plano de investimentos. A gente sabe que para fazer isso precisa de muito planejamento, organização e dedicação”, elogiou.

O prefeito falou sobre as dificuldades no primeiro mandato de Reinaldo que, segundo ele, não mediu esforços para atender as demandas municipais mesmo necessitando reorganizar as finanças do Estado.





“Nós que somos gestores públicos sabemos como foi difícil nesses anos e, no governo da mesma forma, atender os anseios da sociedade e ainda manter o equilíbrio financeiro. E muitas vezes nós tivemos, o senhor teve também, de tomar atitudes impopulares, receber críticas para manter o Estado de pé e desenvolvendo, isso tem que ter coragem. E desde o primeiro mandato ninguém tinha dúvida de que o senhor seria um governador municipalista, porque foi prefeito e sabe que as coisas acontecem nos municípios”, acrescentou.

©DIVULGAÇÃO

Para Caravina, o governo investiu nos municípios naquilo que foi possível, mesmo com uma receita baixa e atendeu todos os prefeitos, independente de ideologia partidária. “Posso falar isso porque converso com todos os prefeitos, e se não fosse o Governo do Estado, executando obras nos municípios, nós não conseguiríamos fazer entregas para a população, iriamos só fazer o arroz com feijão”, enfatizou, sob aplausos de uma plateia formada por prefeitos, secretários, vereadores e várias autoridades que foram prestigiar o ato no Centro de Convenções Albano Franco, em Campo Grande.





Pela programação do governo, serão aplicados mais de R$ 4,2 bilhões em novos investimentos atendendo todos os municípios durante o triênio 2020/2022.





Segundo Caravina, as obras do Governo Presente vão melhorar a vida dos sul-mato-grossenses. “Rodovias estaduais pavimentadas e asfalto novo nas cidades vão dar mais segurança e qualidade no trânsito para todos”, acrescenta.





Governo Presente





Realizado entre os meses de setembro e novembro de 2019, o Governo Presente mapeou cerca de mil demandas nos 79 municípios nas áreas de saúde, educação, segurança pública e infraestrutura.





O projeto percorreu as cidades de Três Lagoas, Rio Verde de Mato Grosso, Aquidauana, Campo Grande, Naviraí e Dourados ouvindo gestores municipais, lideranças públicas e representantes da sociedade civil organizada.





No que se refere ao município de Bataguassu, na época, a administração pública apresentou entre as demandas locais a construção de um viaduto na BR-267, a habilitação do serviço de hemodiálise no município e a construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) no Distrito de Nova Porto XV.