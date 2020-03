Atividades gratuitas na Praça Ary Coelho marcam o Dia Internacional da Mulher

A programação do mês das mulheres será especial neste ano. De acordo com um relatório produzido pelo Sebrae, Mato Grosso do Sul tem o maior percentual de mulheres empreendedoras do país, na comparação com outros estados. Os dados apontam que 38% dos negócios do Estado são de mulheres. E os números são ainda mais animadores: o Brasil conta hoje com 24 milhões de mulheres empreendedoras e desse montante, cerca de 9,3 milhões são donas do próprio negócio.





Pensando em contribuir com o aperfeiçoamento, fortalecimento e a profissionalização da mulher no cenário empreendedor, várias instituições estarão juntas com o Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul (CRA-MS) no dia 7 de março na Praça Ary Coelho, em Campo Grande, para uma manhã de atividades gratuitas para o público feminino. Trata-se do “Dia da Mulher – Administração, Empreendedorismo e Empoderamento”. Será um evento para gerar oportunidades.





A ação do CRA-MS que conta com o apoio do Sicredi, Funtrab, CRF-MS, CIEE, UFMS, CFA, Funesp, Sectur, Hospital de Câncer, CDL, CIEE, ACICG e Sebrae, terá na programação atendimentos gratuitos sobre gestão empresarial para alavancar os negócios, iniciar uma atividade comercial ou projeto, consultoria administrativa e financeira, oficinas rápidas de marketing, finanças pessoais, elaboração de currículo e posturas no ambiente de trabalho e toda a estrutura dos parceiros. Podem participar as mulheres e seus familiares em geral.





“Estamos buscando parceiros para diversificar o evento e ampliar os atendimentos, como a formalização de empreendedores, ofertas de vagas de estágio e emprego, oportunidades de qualificação e também os cuidados com a saúde”, diz a administradora Ariana Vieira, coordenadora do evento.





Os parceiros que ela se refere são de instituições que oferecem vagas de estágio em diversas áreas e oportunidades de trabalho. Pensando em promover a saúde da mulher, o evento contará com parceiros no oferecimento de atendimentos e dicas da saúde e muito mais.





“Será uma ação diferenciada, onde as mulheres profissionais de administração e toda a estrutura do conselho estarão à disposição das mulheres da sociedade. Estamos trabalhando para que o evento seja um complemento de outras agendas oferecidas na cidade para celebrar o Dia Internacional da Mulher”, conclui Ariana Vieira.





Mais informações pelo fone (67) 3316-0300 ou secretaria@crams.org.br . Todas as atividades são gratuitas e as oficinas contarão com certificados de participação. Interessados em apoiar, podem entrar em contato.





Serviço





Atividades Dia da Mulher





Dia: 7 de Março - sábado





Horário: 8h às 12h





Local: Praça Ary Coelho





Público-alvo: mulheres de todas as idades e seus familiares





Serviços gratuitos: Atendimentos de gestão empresarial para alavancar os negócios, iniciar uma atividade comercial ou projeto, consultoria administrativa e financeira, oficinas rápidas de marketing, finanças pessoais, elaboração de currículo e posturas no ambiente de trabalho, cuidados com a saúde e networking.