Assomasul diz que “Cidades Digitais” são uma necessidade tecnológica dos municípios

Platéia formada por gestores públicos e servidores

Representando o presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Pedro Caravina, o prefeito de Bonito, Odilson Soares, discursou na abertura do ‘2º Fórum de Cidades Digitais’ na manhã desta quinta-feira (5), no auditório da entidade, em Campo Grande.





O evento é organizado pela prefeitura de Campo Grande, por meio da AGETEC (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação), com apoio da Assomasul.





Falando para uma platéia formada por prefeitos, vereadores e técnicos das prefeituras, Odilson disse que o programa “Cidades Digitais” é hoje uma necessidade tecnológica a ser implantada nos municípios.





“Quero dizer a todos os senhores que daqui leve mais conhecimentos e que, talvez, vários municípios terão dificuldade de fazer essa implantação imediatamente, mas na medida do possível, vai se implantar. Lá em Bonito ainda está parcial, mas vamos chegar lá, porque é uma necessidade, e é uma situação do futuro de qualquer município que tem que está hoje conectado”, colocou.

Prefeito de Bonito, Odilson Soares

O prefeito lembrou que participou do ‘1º Fórum de Cidades Digitais’, ocorrido no ano passado, na cidade de Naviraí, onde saiu convencido dessa necessidade.





Ao concluir, Odilson desejou a todos um excelente curso e colocou a Assomasul à disposição para discussão de outros assuntos de interesse dos municípios.





PREFEITO INOVADOR





Durante o evento, 13 prefeitos do Estado foram selecionados pela RCD (Rede Cidade Digital) para o recebimento do título de Prefeito Inovador, por iniciativas implantadas nas localidades que visam melhorar a máquina pública por meio da tecnologia.





Confira a relação de municípios selecionados para o título de Prefeito Inovador 2020 – MS





Amambai - Edinaldo Luiz de Melo Bandeira = Sistema Interligação Prefeitura e Secretarias





Aquidauana - Odilon Ferraz Ribeiro = CIDADE DIGITAL





Bataguassu - Pedro Arlei Caravina = Instalação Câmeras de Monitoramento





Bonito - Odilson Arruda Soares = WIFI NAS PRAÇAS





Campo Grande - Marquinhos Trad = Revitalização Urbana como processo indutor de transformação inteligente; Novo Sistema do Passe do Estudante; CIT: da tecnologia da informação a busca do conhecimento á inserção no mercado de trabalho; Sistema de Agendamento Online de Castração; Matrícula Online





Dois Irmãos do Buriti - Edilsom Zandona de Souza = Projeto Sistema Tagnos





Maracaju - Maurílio Azambuja = Videomonitoramento em Maracaju





Naviraí - José Izauri de Macedo = Gerenciamento de Serviços de T.I. utilizando Software Livre – GLPI





Paraíso das Águas - Ivan da Cruz Pereira = Instalação Aparelho Raio X Digital





Ribas do Rio Pardo - Paulo Cesar Lima Silveira = Instalação Fibra Óptica na Saúde





Rochedo - Francisco de Paula Ribeiro Júnior = Informatização Farmácia Básica Popular





Sidrolândia - Marcelo de Araujo Ascoli = Programa Cidade Digital





Terenos - Sebastião Donizete Barraco = Projeto Cidade Digital