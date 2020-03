Assessor do prefeito é 4° infectado pelo coronavírus em Campo Grande

Paciente deu entrada no domingo no Hospital da Cassems, com dores no corpo e na cabeça.

Campo Grande já tem, pelo menos, 4 casos confirmados de coronavírus. Nesta segunda-feira, assessor do prefeito Marquinhos Trad, de 46 anos testou positivo para a doença. O homem deu entrada no domingo no Hospital da Cassems, com dores no corpo e na cabeça, acabou internado e há pouco saiu o resultado do exame.





A esposa e a filha também coletaram material para verificar se foram infectadas. O paciente passa bem e deve ter alta amanhã, para cumprir isolamento em casa. O prefeito Marquinhos Trad diz que também já fez exames.





Ao site Campo Grande News, ele contou não ter ideia de como contraiu a doença. “Estive em Nova Iorque no ano passado, voltei no dia 4 de janeiro e depois não sai mais de Campo Grande, nem no Carnaval”, garantiu





Ainda não foi divulgado o Boletim Epidemiológico de hoje, nem pela secretaria municipal, nem pela estadual de saúde.





Até ontem, oficialmente, eram 2 casos confirmados em Campo Grande e 4 suspeitos no Estado: 1 na Capital, 2 em Dourados e 1 em São Gabriel. À noite, mais um paciente infectado aqui na cidade testou positivo. Empresário de 39 anos também deu entrada na Cassems, mas optou pela transferência para o Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.





Fonte: campograndenews