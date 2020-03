Após acordo, Congresso mantém vetos ao orçamento impositivo

Deputados e senadores reunidos no plenário do Congresso Nacional durante a sessão desta quarta-feira (4) — Foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados

O Congresso Nacional aprovou na tarde desta quarta-feira (3) os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao orçamento impositivo. Desta forma, o relator do orçamento de 2020, deputado Domingos Neto (PSD-CE), não tem mais o controle de R$ 30 bilhões. Na próxima terça-feira (10) devem ser votados projetos que dividem este valor meio a meio entre Executivo e Legislativo.





Três projetos de decreto legislativo (PLN) enviados pelo governo mudam a divisão da execução do orçamento. São R$ 15 bilhões sob responsabilidade do Executivo, R$ 10 bilhões sob a da Câmara e R$ 5 bilhões sob a do Senado.





Entenda o acordo





A iniciativa foi publicada na terça-feira em edição extra do Diário Oficial da União e faz parte de um acordo sobre o orçamento impositivo, que inicialmente deixava com o Congresso o controle dos R$ 30 bilhões, mas foi derrubado.





Na noite de terça-feira (3), Bolsonaro fez um comentário em redes sociais no qual negou qualquer negociação em cima dos R$ 30 bilhões e disse que a programação orçamentária original do governo foi 100% mantida.





“Não tem negócio de Parlamento branco. É Executivo lá cuidando das suas coisas e Legislativo das suas”, disse Alcolumbre.





O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), comentou nesta quarta a fala do presidente e disse que ele estava certo. De acordo com ele, Bolsonaro não mentiu ao falar que a totalidade da verba original do governo continua com o Executivo.





O valor enviado pelo governo ao orçamento de 2020 foi de R$ 11 bilhões. Pelo acordo, esse valor seria excluído do manejo do relator do orçamento, deputado Domingos Neto.





No entanto, ainda ficariam sob a influência do Legislativo o valor acrescido por Domingos Neto (R$ 20 bilhões). Deste acréscimo, R$ 5 bilhões foram pedidos por ministros.





Na configuração final caso sejam aprovados os PLNs, o governo fica com R$ 15 bilhões, a Câmara com R$ 1o bilhões e o Senado com R$ 5 bilhões.





“O tuíte dele está 100% verdadeiro. Quando ele diz ‘o meu orçamento original está todo garantido’, é verdade. Ninguém nunca discutiu o orçamento original dele. Quando ele falou que o orçamento dele está 100% garantido, é verdade porque nós [Congresso] podemos em algum momento ratificar, modificar o que é encaminhado pelo Poder Executivo, isso pode e é legítimo, mas não foi feito, aprovamos 100% do orçamento do governo”, afirmou Maia.