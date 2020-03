Ao voltar de festa, jovem bate em carreta, atinge coqueiros e morre

Acidente aconteceu entre Deodápolis e Glória de Dourados

Veículo bateu em carreta e só parou após se chocar com coqueiros na beira da estrada ©Renato Vessati

Thiago Gabriel Concolato Costa, 22 anos, morreu após acidente na BR-376, entre Deodápolis e Glória de Dourados, na madrugada deste domingo (8). O jovem perdeu a direção do carro, atingiu caminhão na pista e depois bateu em coqueiros na beira da rodovia.





Segundo boletim de ocorrência, o acidente ocorreu por volta das 3h. Apuramos que a vítima morava em Deodápolis e voltava de uma festa.





Testemunha, o motorista da carreta Iveco atingida disse aos policiais que o jovem seguia sentido Deodápolis, entre 8ª e 9ª linhas, quando invadiu a pista contrária, por onde trafegava.





Costa, que dirigia um Volkswagen Gol com placas de Ourinhos (SP), bateu na lateral do caminhão e só parou nas margens da rodovia, onde se chocou com as árvores. O jovem morreu no local.





A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Glória de Dourados, além da Polícia Civil e PMR (Polícia Militar Rodoviária).