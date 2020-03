ANAURILÂNDIA| Prefeitura lança processo seletivo com salários de até R$ 10,6 mil

Os profissionais vão atuar em Anaurilândia e no distrito de Quebracho. As vagas são para todos os níveis de escolaridade

A Prefeitura Municipal de Anaurilândia, distante 371 quilômetros de Campo Grande, abriu processo seletivo para contratar 25 profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os salários oferecidos variam de R$ 883,87 a R$ 10.625,75.





As oportunidades são para as funções de Auxiliar de Enfermagem (6); Borracheiro (1); Cuidador de Idoso (1); Cuidador de Abrigo (5); Médico (1); Operador de Máquinas Leves (1); Operador de Máquinas Pesadas (2); Professor - Ensino Fundamental ou Infantil (2); Professor - Educação Física (1); Professor de Arte (1); Atendente Infantil (1); Auxiliar de Enfermagem (1); Médico (1) e Merendeira (1). Os profissionais vão atuar no município e no distrito de Vila Quebracho.



Serviço





As inscrições devem ser realizadas até o dia 13 de março pelo site da OMNI Concursos Públicos . A taxa de inscrição varia de R$ 50 a R$ 80. Os pedidos de isenção da taxa de inscrição devem ser solicitados nos dias 4 e 5 de março. Os candidatos farão prova escrita objetiva de caráter classificatório e eliminatório, prevista para ser aplicada no dia 11 de março com três horas de duração. ( Veja o edital