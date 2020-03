ANAURILÂNDIA| Inscrição para seleção de prefeitura com salário de até R$ 10 mil termina dia 12

Os candidatos farão prova escrita objetiva de caráter classificatório e eliminatório, prevista para ser aplicada no dia 11 de março

Terminam no dia 12 de março as inscrições de processo seletivo da Prefeitura Municipal de Anaurilândia, distante 371 quilômetros de Campo Grande, para contratar 25 profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os salários oferecidos variam de R$ 883,87 a R$ 10.625,75.





As oportunidades são para as funções de Auxiliar de Enfermagem (6); Borracheiro (1); Cuidador de Idoso (1); Cuidador de Abrigo (5); Médico (1); Operador de Máquinas Leves (1); Operador de Máquinas Pesadas (2); Professor - Ensino Fundamental ou Infantil (2); Professor - Educação Física (1); Professor de Arte (1); Atendente Infantil (1); Auxiliar de Enfermagem (1); Médico (1) e Merendeira (1). Os profissionais vão atuar no município e no distrito de Vila Quebracho.





As inscrições devem ser realizadas pelo site da OMNI Concursos Públicos . A taxa de inscrição varia de R$ 50 a R$ 80. Os candidatos farão prova escrita objetiva de caráter classificatório e eliminatório, prevista para ser aplicada no dia 22 de março com três horas de duração. Também haverá prova prática para os empregos de Operador de máquinas leves e Operador de máquinas pesadas, com previsão para o dia 5 de abril. ( Veja o edital