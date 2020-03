AMAMBAI| Peão que matou Lanzarini se entrega à polícia depois de 17 dias de fuga

Capataz foragido se entregou à polícia de MS nesta quinta-feira (12) — Foto: Sejusp/Divulgação Dezessete dias depois de assassinar com tiro na cabeça o patrão Dirceu Lanzarini, 62, ex-prefeito de Amambai e então assessor especial do Escritório de Gestão Política de Mato Grosso do Sul, o peão Luis Fernandes, o “Paraguaio”, 54 anos, se apresentou nesta quinta-feira (12) na Delegacia da Polícia Civil da cidade localizada a 360 km de Campo Grande.





Após mais de duas semanas sendo caçado pela força-tarefa da polícia até no lado paraguaio da fronteira, Fernandes chegou à delegacia acompanhado de advogado e está sendo interrogado pelos delegados Marcos Werneck, da Polícia Civil, e Ricardo Cavagna, da Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira).





Na manhã do dia 24 de fevereiro, Fernandes descarregou o revólver na direção da caminhonete S10 ocupada por Dirceu Lanzarini e pelo genro dele, Kesley Aparecido Vieira Matricardi, 33.





Os crimes ocorreram na propriedade de Lanzarini. Fernandes trabalhava há dez anos na Fazenda Palmeiras e teria se desentendido com o patrão por causa dos valores de comissões sobre a lavoura. O político foi atingido na cabeça e morreu horas depois em Dourados. Kesley foi ferido no braço e de raspão no pescoço, mas sobreviveu.





Como está indiciado por homicídio qualificado e tentativa de homicídio e com prisão preventiva decretada pela Justiça, Luis Fernandes ficará preso após o depoimento.





SEJUSP/Nota à Imprensa





A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informa que foi preso na manhã desta quinta-feira (12.02), em Amambai, o autor do homicídio de Dirceu Lanzarini, assessor especial no Escritório de Gestão Política de Mato Grosso do Sul.





A prisão de Luiz Fernandes, o “Paraguaio”, se deu após tratativas com o advogado dele, André Luiz Prieto, que o acompanhou de uma área rural de Amambai até a delegacia daquele município, onde houve o cumprimento do mandado de prisão preventiva. O transporte foi realizado em um helicóptero da Sejusp e Luiz Fernandes está sendo interrogado pela autoridade policial.





A informação preliminar é de que Luiz Fernandes estava escondido em território paraguaio. Desde o crime, em 24 de fevereiro, a Sejusp manteve equipes em buscas constantes e conversação com o advogado para o indiciado se apresentar e responder pelo crime.