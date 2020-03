ALEMS vai criar comitê sobre coronavírus e estuda home office

Grupo interno da Casa vai deliberar medidas para prevenção

Em evento, Paulo Corrêa admitiu que funcionários da Assembleia poderão trabalhar de casa ©Henrique Kawaminami A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul vai criar comitê interno para monitoramento do novo coronavírus. Com 1,1 mil funcionários, a Casa pode implantar home office (trabalhar em casa, em tradução livre) a partir da próxima semana.





Segundo o presidente da Assembleia, Paulo Corrêa (PSDB), o comitê deve ser instalado ainda na tarde desta sexta-feira (13). O deputado pretende consultar as comissões permanentes - principalmente a de Saúde -, ouvir as lideranças e secretarias.





“Devemos adotar alguns procedimentos de prevenção. Sem alarme e sem desespero. Ainda não definimos nada. Vamos discutir internamente”, disse Corrêa, na manhã de hoje, durante evento sobre participação da mulher na política, na Assembleia.





Em discurso na abertura do evento, o presidente da Casa reconheceu a possibilidade de instaurar home office. A medida serve para evitar aglomerações e frear possível disseminação do coronavírus.





Corrêa revelou que, ontem, conversou com o presidente do TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado), Iran Coelho das Neves.





No tribunal, algumas reuniões de trabalho já são feitas em regime de home office e votações realizadas por meio de videoconferência.