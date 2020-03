ALEMS suspende atividades durante 15 dias devido coronavírus

Deputados resolveram para as atividades até o dia 2 de abril, em função dos casos de coronavírus

Presidente da Assembleia, Paulo Corrêa, durante sessão ©Luciana Nassar

A Assembleia Legislativa resolveu suspender as atividades durante 15 dias, devido aos casos confirmados de coronavírus em Mato Grosso do Sul. A decisão foi tomada pelos deputados estaduais, durante a sessão de hoje (17), que já não teve participação de plateia e nem de convidados, no Parque dos Poderes.





A questão foi votada pelos parlamentares, que decidiram interromper todas as atividades, começando pela amanhã (18) e seguindo até o dia 2 de abril. De acordo com a assessoria da Casa de Leis, apenas os trabalhos técnicos da CPI da Energia vão continuar, no entanto as sessões, atividades, comissões e o restante das atividades estão suspensas.





O presidente da Casa de Leis, o deputado Paulo Corrêa (PSDB), já tinha adotado medidas preventivas no último sábado (14), com a proibição de frentes parlamentares, audiências públicas, eventos e solenidades, no entanto com o aval dos colegas, resolveu ampliar as providências, com a intenção de contribuir para política de contenção do vírus.





Nesta semana estavam previstos votações de projetos, reuniões de comissões, assim como audiências e eventos propostos pelos parlamentares. Na última sexta-feira (13), durante debate sobre a participação da mulher na política, Corrêa tinha adiantado que este deveria ser o último (evento) da Casa de Leis.