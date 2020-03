ALEMS| Deputados participam de entregas de pacote de obras a 79 municípios de MS

Evento fez a entrega de mais de R$ 4,2 bilhões em novos investimentos

©Luiz Carlos Jr. A partir da noite desta sexta-feira (6), a população de Mato Grosso do Sul irá contar com mais de R$ 4,2 bilhões em novos investimentos para todos os 79 municípios, durante o triênio 2020/2022. O pacote de obras do programa Governo Presente foi lançado em solenidade no Centro de Convenções Albano Franco.

Em nome dos deputados presentes, o presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB) discursou. “Cumprimos o nosso papel em trabalhar em conjunto, Governo e Assembleia, para mais investimentos e desenvolvimento do Estado”, destacou o presidente. Também fizeram parte das assinaturas das entregas os deputados Antônio Vaz (Republicanos), Barbosinha (DEM), Cabo Almi (PT), Coronel David (PSL), Eduardo Rocha (MDB), Felipe Orro (PSDB), Gerson Claro (PP), Herculano Borges (Solidariedade), Jamilson Name (Sem partido), João Henrique (PL), Lidio Lopes (PATRI), Londres Machado (PSD), Lucas de Lima (Solidariedade), Marcio Fernandes (MDB), Neno Razuk (PTB), Onevan de Matos (PSDB) e Professor Rinaldo (PSDB).





De acordo com dados do Governo do Estado as ações a serem elencadas pelo programa são resultado de audiências com lideranças das 79 cidades sul-mato-grossenses – vereadores, prefeitos e deputados, além de obras que fazem parte do planejamento do Governo, para os setores da Saúde, Educação, Segurança Pública e Infraestrutura.





O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) também agradeceu o empenho dos deputados estaduais em aprovar medidas que viabilizassem recursos para os investimentos. “Não tem nem 1 centavo de empréstimo. É dinheiro de recursos próprios possibilitados muito pela coragem da Assembleia Legislativa, dos deputados que votaram com que nós pudéssemos ampliar os recursos”, ressaltou o governador.





Entre os prefeitos presentes estava Marquinhos Trad, ex-deputado estadual, atual prefeito de Campo Grande e comentou que esse pacote vai viabilizar obras há muito tempo aguardadas pela população, como o novo corredor de acesso ao bairro das Moreninhas. “Também será possível fazer o recapeamento da Avenida Mato Grosso”, comemorou.





Confira todas as obras serão feitas para cada região. O evento ainda contou com a presença de diversas autoridades entre vereadores, deputados federais, senadores e secretários, além de música pela Orquestra da Polícia Militar e ao final homenagens ao ex-prefeito de Amambai, Dirceu Lanzarini.