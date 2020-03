ALEMS| Deputados devem apreciar cinco matérias na Ordem do Dia desta terça-feira (17)

Duas matérias devem passar pelo plenário em primeira discussão. O Projeto de Lei 315/2019 , do deputado Neno Razuk (PTB), cria, no âmbito de Mato Grosso do Sul, o Cadastro Especial de Primeiro Emprego - CEPE - para os alunos da rede estadual de ensino. De autoria do deputado Eduardo Rocha (MDB), o Projeto de Lei 316/2019 pretende incluir no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul a Feira Expo Amigas de Negócio, realizada no município de Campo Grande. Ambas as propostas contam com parecer unânime da CCJR.