Agehab realiza pré-seleção de beneficiários para moradias e lotes no interior do Estado

A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), realizou nesta segunda-feira (09.03), a pré-seleção para 25 unidades habitacionais em Alcinópolis, Condomínio Residencial Bom Retiro II, referente ao Programa Habitacional Financiado com Subsídio.





O programa é uma parceria com municípios e Governo Federal, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, que facilita o benefício da casa própria que será subsidiada em parte pelo FGTS e Governo do Estado.





Além do subsídio ao financiamento o Governo do Estado e os municípios investem na infraestrutura do acesso ao empreendimento.





O programa incorpora subsídio Estadual ao subsídio Federal no financiamento do FGTS, ampliando e facilitando o acesso das famílias com renda entre R$ 1.300,00 a R$ 4.685,00 a casa própria.





Já em Caarapó a pré-seleção foi para famílias do Projeto Lote Urbanizado. No município serão construídas 20 bases no Loteamento Jardim Bonanza.





O projeto atende famílias com renda familiar de até R$ 4.685 e que não tenham sido beneficiadas por nenhum programa habitacional. Entre os critérios de pontuação estão, mulher chefe de família; tempo de residência no município; famílias com filhos menores de 18 anos; famílias com dependentes idosos ou com doença crônica incapacitante para o trabalho e idoso.





No projeto, o município participa com o terreno e a assistência técnica, já o Governo do Estado constrói a base da casa até a primeira fiada de tijolos e o cidadão dá continuidade na construção de sua moradia. O beneficiário ainda tem a opção de financiar a estrutura do telhado. O prazo para a conclusão da moradia é de 24 meses.





Para a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez, as famílias pré-selecionadas atenderam critérios de pontuação que deverão ser comprovados por documentação. “O sistema pontuou os inscritos de acordo com as informações de cadastro, mas é preciso que cada um comprove sua situação junto ao Município”, explicou.





O resultado da pré-seleção está disponível no site da Agehab: www.agehab.ms.gov.br.