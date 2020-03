Acusado de matar ex-mulher com tiro na testa é preso em Campo Grande

Clara Bianca já vinha recebendo ameaças do ex-marido

Vítima pensava em comprar uma arma para se defender Foi preso Guga Martins acusado de assassinar com um tiro na testa a ex-mulher, Eusébia Clara Leite Pereira, 26, conhecida como Clara Bianca, na tarde desta quinta-feira (26) em Água Clara, cidade a 192 quilômetros de Campo Grande. Ele teria discutido com a vítima que não queria reatar o relacionamento.





Guga foi preso em flagrante delito pelo crime de feminicídio e deve ser apresentado em uma coletiva de imprensa, nesta sexta-feira (27) na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). Não foi divulgado como se deu a prisão de Guga.





O crime aconteceu nesta quinta (26), quando Guga foi até a casa de Clara Bianca e o casal começou a discutir, momento em que o homem fez um disparo contra a testa da vítima que morreu no local. Testemunhas contaram aos policiais, que a mãe do autor teria ajudado na fuga dirigindo um veículo Fiat Strada.





Uma amiga de Clara disse que ela era uma menina, uma mulher como todas nós.



“Dividimos nossa adolescência juntas, ela era minha amiga e melhor amiga da minha irmã, ela era como da família era de casa. Íamos à catequese juntas, nos acampamentos da família, todos ela estava. Cresceu, tornou-se mãe e mulher. Pensa em uma menina doce. Ahhh Bia, não sei como alguém pode matar por amar. Isso não é amor”, disse a amiga.





Os familiares ainda contaram que Clara estava pensando em comprar uma arma para se defender das ameaças do ex-marido, que vivia indo a sua casa na tentativa de reatar o relacionamento que mantiveram por 1 ano. Ainda segundo relatos da família para o site Fatos Regionais, Guga era muito ciumento e psicopata.





Após a separação, Clara estaria morando ao lado da casa da mãe, no Jardim Nova Água Clara. No quarto, os dois teriam tido uma discussão, quando Gugu, deu um tiro com uma pistola na testa da jovem que morreu no local.





