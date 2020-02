Voltando de festa, carro tomba e rapaz de 25 anos morre em acidente

No carro estariam mais quatro pessoas, mas só uma jovem está no local sendo atendida ©Henrique Arakaki

Um rapaz de 25 anos, morador das Moreninhas, morreu após carro tombar na Avenida Tamandaré, saída para Rochedinho, em Campo Grande. A vítima estaria voltando de uma festa com amigos quando acidente aconteceu, a cerca de 4 km de universidade localizada na avenida.





Conforme informações iniciais do Corpo de Bombeiros, o carro, um GM Corsa sedan, estava retornando de uma festa que estaria acontecendo em Rochedinho. As testemunhas afirmaram que, além do rapaz que morreu no local, no veículo estavam mais quatro pessoas.





Um dos jovens que estavam no carro, disse para a reportagem que o automóvel seguia devagar pela via quando em dado momento, o motorista perdeu o controle da direção e, após ‘zig-zag’ na pista, o veículo deslizou e tombou.





Após o susto, a rapaz chegou a perguntar se os amigos estavam bem e em seguida, todos começaram a sair do carro. No entanto, o motorista precisou se ajuda e quando os amigos o retiraram do carro, perceberam que ele estava desmaiando. Ele foi posto deitado e o socorro foi acionado, mas ele não resistiu e morreu no local.





Uma jovem foi atendida pelas equipes do Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).