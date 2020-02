Vizinho que matou por causa de som alto se entrega e repete versão

Advogados defendem que cliente agiu em legítima defesa e para proteger o pai de agressões; arma havia sido comprada recentemente

Willian Martins, de 30 anos (de boné), chega à 5ª DP para depor acompanhado de advogados ©Marcos Maluf

Willian Vivian Martins de Alencar, de 30 anos, que confessou ter matado o vizinho Lucas Assis de Oliveira, 25, durante briga por causa de som alto, se entregou na manhã desta terça-feira (18). Ele presta depoimento na 5ª DP (Delegacia de Polícia) de Campo Grande e segunda a defesa, a versão já apresentada ontem será mantida.





Os advogados dizem que o cliente atirou em duas pessoas na manhã de domingo (16) para se defender e proteger seu pai, que havia sido agredido. O crime aconteceu por volta das 7h na Rua Itapevi, no Jardim Centro-Oeste.





Willian diz ser motorista de aplicativo e narra que chegou em casa por volta das 2h. Irritado com o som alto, mais tarde e sem conseguir descansar, ele foi à casa de Lucas para tirar satisfação. O pai do assassino confesso teria interferido e mandou que o filho saísse de lá, uma vez que vítima e autor já tiveram outras desavenças.





Ainda na versão de Willian, ele viu pelo retrovisor o pai sendo agredido e todo ensanguentado, não pensou duas vezes, deu meia volta, pegou um revólver calibre 38 que mantinha debaixo do banco do carro e atirou. “Ele já vinha recebendo ameaças de morte, tinha outras desavenças com o vizinho e por causa da profissão”, explica a advogada, Larissa Almeida, sobre o porquê do cliente andar armado.





O advogado Amilton Ferreira de Almeida afirmou ainda que tentará inocentar o cliente do crime de porte ilegal de arma de fogo. “Tinha [a arma] há pouco tempo justamente por causa das ameaças que estava sofrendo. A vizinhança toda já tinha feito boletim de ocorrência, parece. Ele tinha comprado pra se defender”.





Confusão



O Corpo de Bombeiros recebeu chamado por volta das 7h30 informando que havia um homem ferido na Rua Itapevi. A viatura interceptou carro da família no caminho e o rapaz foi levado para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Universitário, onde sofreu parada cardiorrespiratória e não resistiu.





No posto de saúde, pouco depois que Lucas foi internado, um homem identificado como Douglas Henrique Sarate Luz, 28, chegou numa moto Yamaha Fazer. Transtornado, ele disse à reportagem que estava na casa de Lucas quando o vizinho entrou e começou a discutir com ele, que estava deitado na rede. Segundo Douglas, o motivo da discussão era som alto.





Lucas teria entrado na conversa e o motorista de aplicativo atirou. A vítima foi atingida no queixo e na axila. Douglas foi ferido de raspão no braço. Ele contou que tentou seguir a ambulância, mas perdeu a equipe de vista e foi até a UPA das Moreninhas e por isso chegou depois.