TRÊS LAGOAS| Produtores iniciam conversas para uso do prédio para comercializar produção

A Presidente do Sindicato dos Agricultores e Agricultoras Familiares de Três Lagoas, Genir Neves, esteve em audiência com o Prefeito Angelo Guerreiro na manhã desta segunda-feira, 17 de fevereiro, tratando sobre as ações futuras para o prédio destinado para a venda por atacado de produtos da agricultura familiar que está sendo construído nas proximidades da feira central em terreno da prefeitura na antiga NOB. O local já recebeu paredes, grades e outros benefícios e já parte para a finalização da alvenaria e foi construído com recursos de emenda parlamentar viabilizados pelos deputados José Orcírio e Wander Loubet além de contrapartida do Município.





Genir foi até o prefeito para explanar sobre a produção nas pequenas propriedades incluindo os assentamentos e outras áreas.





Conforme a Presidente, a produção aumentou nos últimos anos. Guerreiro lembrou que a prefeitura está fazendo sua parte, incentivando a produção ao viabilizar um local próprio para a comercialização. Houve também um aumento significativo na compra por parte do Município dos produtos que são consumidos nas escolas com a inclusão de mais produtos da agricultura familiar na merenda escolar.





Falaram também sobre outras demandas e investimentos futuros através de planejamento junto aos produtores especialmente quando começar a funcionar a nova central de distribuição da Agricultura Familiar.