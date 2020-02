TRÊS LAGOAS| Prefeito Ângelo Guerreiro inaugura iluminação de LED na Avenida Antônio Trajano

Moradores do bairro Jardim Novo Aeroporto, nas proximidades do Detran-MS, pessoas que caminham no canteiro central ou passam de bicicleta pela nova ciclovia, agora contam com mais segurança e visibilidade. , pois foi inaugurada na última sexta-feira (31) a iluminação pública.





Foi inaugurada a iluminação com lâmpadas de LED da Avenida Antônio Trajano, no trecho entre o cruzamento com a Rua Antônio Estevão Leal e a rotatória da BR 158. A iluminação já havia sido solicitada por vereadores há mais de 13 anos, inclusive quando o prefeito Angelo Guerreiro assumia uma vaga na Câmara, também pediu que o local tivesse postes para a maior segurança no bairro.





“Essa é uma luta do vereador Jorginho do Gás e, quando eu fui eleito vereador, me uni a ele para que esse local fosse lembrado. Como nosso pedido não foi atendido na época, hoje estou aqui como prefeito para inaugurar a tão sonhada iluminação”, comentou Angelo Guerreiro.





A cerimônia foi prestigiada por secretários, diretores e vereadores que, aplaudiram o momento em que as luzes foram acesas. “44 luzes de led foram instaladas, em 22 postes localizados no canteiro central, iluminando a ciclovia e também os dois lados das calçadas. Isso, além de gerar mais segurança, também é econômico aos cofres públicos”, afirmou o secretário de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, Adriano Barreto.