TRÊS LAGOAS| Maioria dos SCFVs da Assistência Social está retornando para mais um ano de atividades

Crianças e adolescentes dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV “Banda Cristo Redentor”, “Patrulha Florestinha”, “Pelotão Mirim” e “Bombeiros do Amanhã” , assim como as duas turmas do SCFV de Idosos “Tia Nega” estão retornando às suas respectivas atividades, nesta segunda-feira (17).





Por sua vez, o reinício das atividades do SCFV do Centro de Referência Assistencial e Educacional – CRASE “Coração de Mãe” e do SCFV “Patrulha Mirim Rodoviária” ainda não têm data definida, já que dependem também de profissionais da Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC.





Como já foi divulgado, as aulas do ano letivo de 2020 da Rede Municipal de Ensino (REME) estão previstas para começar no dia 02 de março.





ACOLHIDA





A diretora de Proteção Social Básica, Mel Nunes, acompanhada da pedagoga da SMAS, Zemar Mello, esteve no SCFV “Banda Cristo Redentor” e no SCFV “Bombeiros do Amanhã”, nesta segunda-feira (17) para a acolhida das crianças e adolescentes.





O SCFV “Banda Cristo Redentor”, que possui meta de atendimento de 220 crianças e adolescentes, a partir dos 11 anos, no período matutino e vespertino, é coordenado pelo maestro Luiz Carlos Relíquias da Silva.





Para este ano, o SCFV “Banda Cristo Redentor” recebeu 13 novos integrantes para o período matutino e 10 para o período vespertino.





Ao se dirigir às crianças e adolescentes e desejar as boas vindas, Relíquias recomendou a todos que tenham “bom aproveitamento não só no SCFV, mas também na Escola, porque este será certamente um ano de muitas conquistas, responsabilidade e disciplina para todos”, disse.





Representando o prefeito Angelo Guerreiro e a secretária de Assistência Social, Vera Helena Arsioli Pinho, a diretora de Proteção Social Básica também desejou “ótimo aproveitamento em todas as atividades que o SCFV oferece a todos vocês”, disse.





Ao ressaltar o destaque de elogios e eficiência que o SCFV “Banda Cristo Redentor” sempre tem recebido da nossa população, Mel Nunes recomendou que, “cada um de vocês tem que ser também destaque e motivo de elogios na Banda e na Escola”, concluiu.