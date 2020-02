TRÊS LAGOAS| Famílias acompanham criançada na folia da matinê de domingo do CarnaTrês Folia

Pai, mãe e um, dois, três e até quatro crianças, foi a família todinha e juntinha, na curtição e no envolvimento da folia, ritmo, música e fantasias, por três horas sem parar, na tarde deste domingo (23), quando aconteceu a Matinê do CarnaTrês Folia, no espaço da Esplanada da N.O.B. (antiga Estrada de Ferro da Noroeste do Brasil, no Centro de Três Lagoas.





Com toda a estrutura de organização a cargo da Diretoria de Cultura, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), com apoio e participação das demais Secretarias da Prefeitura de Três Lagoas, a matinê do CarnaTrês Folia teve a animação da Banda Genius, de Votuporanga (SP), e da Banda Madre Santo, de São José do Rio Preto (SP).





Atendendo ao convite do diretor de Cultura, Rodrigo Fernandes, um grupo da Bateria Mirim da Escola de Samba “X 15 da Vila Piloto” também se apresentou no palco, com os aplausos dos foliões, neste que é o 10º ano de fundação da Escola de Samba.





Segundo constava nos registros de controle de entrada, sob a responsabilidade das equipes de segurança, em torno de 650 foliões participaram da matinê, que também contou com várias equipes de Brigadistas, uma viatura do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), uma Ambulância da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e uma viatura da Policia Militar.