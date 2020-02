TRÊS LAGOAS| Carnaval atrai pessoas de cidades vizinhas

DIVULGAÇÃO

O Carnaval tem se tornado uma festa tradicional em Três Lagoas, e foliões estão vindo de cidades vizinhas para curtir o que acontece aqui. O CarnaTrês Folia reuniu mais de 7 mil pessoas durante as noites e matinê que aconteceram nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro na Explanada da N.O.B.





Júlio Calixto é um exemplo de “vizinho” que veio curtir as noites de Carnaval em Três Lagoas. Ele é de Paranaíba (MS), cidade em que o Carnaval é um evento grandioso e reúne pessoas de diversos locais. Mas o morador escolheu estar aqui esse ano e não se arrependeu.





“Fui convidado por amigos e decidimos vir. O Carnaval em Três Lagoas é excelente, a animação, a organização e as pessoas da Cidade são espetaculares. Com certeza estarei sempre por aqui, não me arrependi nem um pouco por deixar Paranaíba e vir curtir nessa Cidade”, afirmou Júlio.





Os bailes foram animados pelas bandas “Genius” e “Madre Santo” que levaram o clima do Carnaval, com diferentes estilos musicais que encantaram e animaram o público presente.





“Tudo só foi possível graças ao empenho de diversas Secretarias da Prefeitura de Três Lagoas, que trabalharam duro para que tivéssemos mais uma vez, uma festa incrível e cheia de animação”, comentou Rodrigo Fernandes, diretor de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC).





“Temos muitas coisas que são dignas de aplausos na nossa Cidade. As pessoas de cidades próximas que têm a oportunidade de estar aqui sempre elogiam diversas áreas do nosso Município e graças a Deus temos feito excelente trabalho em todas as secretarias. Isso é motivo de festejar”, finalizou Rodrigo.