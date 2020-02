Suspeitos de matar policial por motivo passional são presos tentando fugir

Um dos suspeitos matou o investigador por ciúmes da namorada. O policial chegou a ser socorrido, mas não resistiu

Carro que o policial dirigia foi crivado de balas

Suspeitos de matar o policial civil Arthur Kemishian, 30 anos, na noite de ontem (6), Osmar Santos Espíndola de Oliveira, 19 anos, foi preso e um adolescente de 17 anos apreendido, por volta das 4h desta sexta-feira (7). Os dois estavam escondidos numa propriedade rural de Sete Quedas, distante 471 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, o adolescente foi responsável por auxiliar na fuga do autor.

policial civil Arthur Kemishian, 30 anos Conforme apurado, o crime foi passional. Osmar matou o investigador por ciúmes da namorada. Os envolvidos conheciam a vítima e acionaram o policial no local já com intenção de cometer o delito. O assassinato aconteceu no Centro do município. Foram pelo menos 12 disparos. Arthur foi atingido com ao menos 4 tiros, foi socorrido por uma viatura da Polícia Militar, mas não resistiu.





A Polícia Civil ainda faz diligência para esclarecer as motivações do crime e apreender a arma de fogo usada no homicídio. Arthur Kemishian era policial civil desde 2015. Osmar foi preso em flagrante por homicídio qualificado pela traição, emboscada, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima.





Caso





Conforme testemunhas, os dois homens chegaram atirando no Hyundai HB20 conduzido pelo policial. Após o crime, os suspeitos fugiram em um VW Gol branco. O policial foi atingido no peito, costas, abdômen, braço e perdeu muito sangue no local.





Ele foi encaminhado ao hospital da cidade em uma viatura da Polícia Militar. Antes de perder a consciência, Arthur disse o nome dos homens que atiraram nele. Arthur morreu próximo à cidade de Tacuru, quando era transferido em vaga zero para o Hospital da Vida, em Dourados. O investigador deixou esposa e duas filhas.

Suspeitos no momento da abordagem ©Divulgação/Polícia Civil