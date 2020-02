Sem drenagem, Coronel Antonino alaga e comerciantes reclamam de prejuízos

Avenida alagou e água chegou na altura da roda dos veículos obrigando motoristas e buscarem abrigo dentro de concessionária

O intenso volume de chuvas na tarde de hoje alagou a Coronel Antonino e a rua Bahia e provocou inúmeros prejuízos aos comerciantes da região. Sem obras de drenagem, a enxurrada invadiu as lojas e alguns empresários tiveram que movimentar a equipe para não ter perdas de produtos. A situação mais grave ocorreu na curva da rua Bahia em direção a Coronel Antonino onde a água entrou em estabelecimentos.





“Não tem dreno de água. Aqui na Coronel Antonino nunca teve dreno. A avenida fica toda alagada há 40 anos. A situação está pior no final da rua Bahia e começo da Coronel Antonino. A prefeitura falou em dezembro em uma reunião que faria as obras de drenagem mas até agora nada. Falaram que ia vir prefeito, secretário de obras, mas até agora nada. Aqui quando chove vira uma baderna”, destacou o empresário Wellinton Rojas, dono de loja e autopeças.





De acordo com um dos gerentes da Monza Veículos, no estabelecimento a chuva ainda não tinha provocado danos mas ele salientou que o cenário está ruim para quem está no final da rua Bahia. “Participei de uma reunião com o secretário Rudi Fiorese que dizia que as obras iam iniciar e a drenagem também. Mas até agora nada foi realizado e a situação é esta que se vê hoje .É o maior transtorno”, enfatizou.





Abrigo - No meio da chuvarada e com água na altura das rodas muitos motoristas entraram na garagem da Nação Chevrolet para se abrigarem. De acordo com o diretor Carlos Silveira, felizmente a água não invadiu os estabelecimentos. Mas o volume de chuvas assustou.