Segunda-feira terá alerta de chuva só para 7 cidades, segunda de Carnaval será de céu nublado

O alerta de chuvas fortes desta segunda-feira é para as cidades de Alcinópolis, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Paranaíba, Pedro Gomes e Sonora, cidades da região do Bolsão e do Norte de Mato Grosso do Sul. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê, contudo, “pancada de chuva generalizadas” para o Estado.





“Somente no sudoeste e oeste, tempo parcialmente nublado com chuvas isoladas à tarde e inicio da noite”, informa o boletim meteorológico.





Nas sete cidades para as quais foi emitido alerta, a previsão é de chuva de até 50 milímetros, com “baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco”.





No Estado, a temperatura varia de 23ºC a 30ºC. Em Campo Grande, ainda conforme o Inmet, o dia será nublado com chuvas isoladas e termômetros oscilando entre 22ºC e 28ºC.