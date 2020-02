Segunda-feira será com dia nublado e chuva forte em quase todo o Estado

Para a Capital, a previsão é dia nublado e termômetros oscilando entre 22ºC e 27ºC

A semana começa com sol entre nuvens em quase todo o Mato Grosso do Sul. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta para chuvas intensas no norte, região do bolsão, sul, oeste e região central do Estado.





O aviso meteorológico prevê chuva muito volumosa, de até 100 milímetros, acompanhada de ventos fortes, de até 100 km por hora, para as cidades do norte, como Coxim e Sonora, e na região do bolsão, Três Lagoas, Paranaíba, Chapadão do Sul. Há “risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”, diz o alerta.





Já para o sul, onde ficam Ponta Porã e Dourados, oeste, onde está Corumbá, e centro, ocupado por Campo Grande, a previsão é de chuvas de até 50 milímetros e rajadas de ventos de até 60 km por hora.





Para a Capital, a previsão é dia nublado e termômetros oscilando entre 22ºC e 27ºC. Pode chover em vários momentos do dia. Já em Dourados, a temperatura pode chegar aos 32ºC, apesar da chuva prevista também para o dia todo.





Em Corumbá, a máxima chega aos 31ºC e do outro lado do mapa, em Três Lagoas, termômetros atingem os 30ºC.