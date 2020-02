Secretaria de Saúde investiga suspeita de coronavírus em Ponta Porã

Homem, de 24 anos, esteve na China, Tailândia e Alemanha

Um homem de 24 anos de Ponta Porã, que viajou recentemente para a Tailândia, foi notificado como suspeito de ter contraído o novo Coronavírus. A situação é investigada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). A notificação ocorreu na noite de terça-feira (25).





De acordo com nota oficial da secretaria, o paciente tem histórico de viagem de 14 dias na Tailândia, com voo de conexão em Pequim na ida e voo de conexão de volta na Alemanha. Desembarcou no aeroporto de Guarulhos e veio de carro até o município de Ponta Porã.





Ele foi atendido no hospital Regional de Ponta Porã, com febre, coriza e dor de garganta. Seguindo o protocolo estabelecido pela SES, e de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, o paciente, que já está internado no isolamento da unidade com sintomas leves, está sendo avaliado pela equipe médica do hospital para confirmação ou descarte do caso. “Amostras já foram coletadas para análise laboratorial de COVID-19, Influenza e outros vírus respiratórios”, informou a nota.





“A SES organizou, com a instauração do Centro de Operações de Emergência (COE) todas as normativas para preparar a rede pública e privada de saúde para possíveis casos suspeitos do novo coronavírus, além de enviar diversas notas técnicas oficiais aos 79 municípios do Estado”, diz outro trecho do texto encaminhado.





Segundo a secretaria, também foi realizado reuniões nos municípios de Corumbá e Ponta Porã para “prestar cooperação técnica na construção do fluxo de vigilância e atendimento de possíveis casos suspeitos na região de fronteira.





Importante salientar que o paciente encontra-se estável, sem sinais de agravamento, com todos os protocolos sendo seguidos pela equipe de saúde local”.





Na terça-feira (25) foi confirmado o primeiro caso do novo Coronavírus no Brasil, um homem de 61 anos que chegou da Itália na sexta-feira, pelo aeroporto de Guarulhos (SP). O paciente está em isolamento domiciliar.