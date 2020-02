Sebrae lança ferramentas digitais para interessados em abrir negócios

Soluções gratuitas, Radar de Oportunidades, Simulador de Negócios e App Sebrae reúnem informações de mercado, estimativa de custos, entre outros

Parceria com Infoimóveis e Secovi amplia oferta de imóveis para pontos comerciais no Radar

Para ajudar futuros empresários a tomar boas decisões, no Sebrae 2020 – Acelerando Negócios , realizado nesta segunda-feira (10), foram apresentadas as ferramentas digitais: Radar Sebrae e o Simulador de Negócios. Ambas são voltadas aos empreendedores de Mato Grosso do Sul e estão disponíveis gratuitamente.





Radar de Oportunidades , plataforma web e aplicativo para smartphones, mostra os melhores locais para empreender em Campo Grande, Bonito, Corumbá, Dourados, Naviraí e Três Lagoas. A ferramenta tem informações sobre a localidade, indicações sobre a renda do consumidor, concorrência e sugestões de atividades econômicas para se investir.





Além disso, durante o lançamento do Sebrae 2020 - uma série de iniciativas para fomentar um novo ambiente econômico no estado - a instituição firmou parceria com o Infoimóveis e o Secovi (Sindicato de Habitação), ampliando a oferta de imóveis disponíveis para pontos comerciais na plataforma. Atualmente, os usuários encontram mais de dois mil espaços para locação e venda no Radar, considerada a maior base de dados de Mato Grosso do Sul.





“Esse programa dá principalmente uma pesquisa de mercado. Por exemplo, vou montar uma farmácia, quantas farmácias fecharam naquele bairro que quero montar? É um produto de entrega para a sociedade, acreditamos que vai fazer um grande diferencial antes de abrir um negócio, para que a empresa não feche”, afirma o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça.





Já o Simulador de Negócios , plataforma web, apresenta simulações de cenários para abertura de empresa, com previsões financeiras e operacionais. Nela, o empreendedor encontra um passo a passo para ajudar a tomar a decisão certa na hora de abrir o negócio ou expandir os resultados dele.





Divididos pelos segmentos Negócios e Serviços; Esporte, Saúde e Beleza; Negócios e Varejo; Alimentos e Bebidas; Meio Ambiente e Digitais; a plataforma mostra por exemplo os equipamentos e móveis iniciais para abrir a empresa, com a previsão dos custos de cada um. É possível fazer uma busca direta ou clicar no tipo de negócio de preferência para obter as informações de mercado.





App Sebrae





Operando inicialmente para os microempreendedores individuais (MEI), o App Sebrae funciona como um assistente virtual, que reúne informações úteis para o dia a dia. Na ferramenta, o usuário encontra lembretes sobre o pagamento de guias e até eventos e capacitações no Sebrae mais próximo. Para acessar, basta fazer o download na Loja de Aplicativos do smartphone.