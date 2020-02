SAÚDE| Sábado é o “Dia D” da campanha nacional contra o sarampo

Na Capital, 39,2 mil pessoas estão na faixa etária de imunização

As 71 unidades de saúde de Campo Grande abrem neste sábado (15) para o “Dia D” da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Durante todo o dia, as unidades estarão abertas para atender a população.





A campanha de vacinação da tríplice viral, que imuniza contra o sarampo, rubéola e caxumba, vai até o dia 13 de março. Este sábado foi a data escolhida para que todas as unidades estivessem abertas para atender à população de 5 a 19 anos, que não consegue comparecer na unidade durante a semana.





No total, Campo Grande tem 39.230 pessoas nessa faixa etária. O Ministério da Saúde estima que cerca de 20% dessa população necessita de pelo menos uma dose do imunobiológico. A vacina é dada às crianças que completam 12 meses e um reforço é dado aos 15 meses de idade.





Desde 2019, o governo federal estipulou também a “dose zero” para que crianças com idades entre seis meses a menores de um ano tomem a vacina. Elas eram as maiores vítimas do surto que acontece no país. A primeira etapa da campanha foi lançada em outubro, com imunização de crianças entre um e cinco anos.