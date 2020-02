SAÚDE| A partir de amanhã, carreta do Hospital de Barretos estaciona na Uniderp

Mulheres poderão fazer gratuitamente o preventivo de câncer de colo de útero e memografia

Carreta do Hospital de Amor em dia de atendimentos ©DIVULGAÇÃO

A partir de amanhã (17), a carreta do Hospital de Amor, antigo Hospital de Câncer de Barretos, estaciona na Uniderp para disponibilizar à população exames ginecológicos e de diagnóstico da mama gratuitos. O atendimento será realizado por ordem de chegada e as interessadas devem estar com os documentos pessoais (RG e CPF), cartão do SUS e um comprovante de residência em mãos.





Os atendimentos vão até quarta-feira (19), no campus da Avenida Ceará, 333, e na quinta-feira (20), a carreta estará na unidade Agrárias, situada na avenida Alexandre Herculano, 1.400, no bairro Taquaral Bosque. Os exames serão realizado das 8h às 17h.





Por dia, são 76 vagas para o exame preventivo de câncer de colo de útero para as mulheres de 25 a 64 anos e 54 mamografias para o público feminino de 40 a 69 anos.